أزال البرلمان الأثيوبي، اليوم، جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للجماعات "الإرهابية"، وهي خطوة رئيسة في عملية السلام عقب حرب استمرت عامين في شمال البلاد، حسب وكالة فرانس برس.

وقال البرلمان على فيسبوك "وافق مجلس النواب على قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على قائمة الإرهاب بأغلبية الأصوات" مضيفاً أن هذه الخطوة ستعزز اتفاق السلام المبرم في تشرين الثاني 2022 بين جبهة تيغراي والحكومة الفيدرالية.

وأضاف "لوحظ خلال مناقشة مشروع قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على أنها إرهابية أنه أمر لا غنى عنه لدعم اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي".

وصُنّفت الجبهة رسمياً كمنظمة "إرهابية" في أيار 2021، بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب.

وبموجب شروط اتفاق السلام الموقع في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع سلاحها مقابل إتاحة الوصول إلى تيغراي.

اندلع النزاع عندما اتُهمت جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة منشآت عسكرية، ما أدى إلى شن حكومة أبيي أحمد هجوماً كبيراً بدعم من أريتريا.

(م ش)