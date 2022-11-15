البرلمان العربي يدين القصف الإيراني على جنوب كردستان

​وأدان البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، خلال بيان كتابي القصف الإيراني على عدة مناطق في جنوب كردستان، أمس الإثنين.

وقال إنه "يدين الهجوم الصاروخي والمدفعي من قبل الجمهورية الإيرانية على بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان بجمهورية العراق، والذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين".

وأكمل "هذا الاعتداء الغاشم يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ولسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار، مؤكداً على رفضه التام للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

وأكد البرلمان العربي وهو الهيئة التشريعية لجامعة الدول العربية، تضامنه مع العراق لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة الأراضي العراقية، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

وكانت وكالة روج نيوز، قد قالت أمس، إن ثلاث طائرات مسيّرة قصفت مقرات لأحزاب كردية، في قضاء عربت التابع للسليمانية، بالتزامن مع قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين في قضاء كويسنجق ضمن هولير، بالإضافة إلى استهداف ناحية سيدكان شمال هولير.

وأسفر القصف عن فقدان وإصابة 9 أشخاص، حسب ما أعلن وزير صحة جنوب كردستان، سامان برزنجي، أمس الإثنين.

(س ر)