البرلمان العراقي: جرائم داعش ضد الإيزيديين هي إبادة جماعية

وشن مرتزقة داعش في الـ 3 من آب / أغسطس عام 2014 هجومًا على شنكال والقرى الإيزيدية في باشور كردستان، واختطفوا آلاف النساء والأطفال وقتلوا الرجال والشبان.

وينص القانون على أنه يحق للناجين الحصول على تعويضات مالية ومعاشات ورواتب، ويدعو إلى إنشاء إدارة تديرها الدولة لرعاية الناجين وإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، بحسب تقرير لصحيفة ذا ناشيونال الاماراتية.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر أن الموافقة البرلمانية "انتصار لبناتنا ضحايا أبشع انتهاكات داعش وإبادة جماعية".

وأضاف أن "الجهود المبذولة لمعرفة مصير الآخرين الذين ما زالوا في عداد المفقودين والمخطوفين، وإنصاف الضحايا، يجب أن تتواصل، وكذلك محاسبة الجناة".

وخلال هجوم داعش، فصل المرتزقة النساء عن أقاربهن الذكور، وباعوا النساء في أسواق النخاسة بالرقة والموصل وغيرها من المدن التي احتلوها، في حين أرسلوا الرجال إلى حتفهم.

واختطف مرتزقة داعش خلال تلك الهجمات حوالي 7000 امرأة وفتاة وتم بيعهن كعبيد، وتم تخليص ما يقرب من نصفهن في نهاية المطاف، وما زالت حوالي 2800 امرأة وشابة في عداد المفقودين أو في الأسر بعضهم موجود في تركيا والمناطق التي تحتلها الأخيرة في سوريا.

(م ش)