البرلمان العراقي يرفض استقالة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول، بحسب وكالة الأنباء العراقية"واع".

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "المجلس، صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضافت إن "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً"، مشيرة إلى أن "الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، افتتح اعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني".

وأضاف، إن "الجلسة حضرها 235 نائباً".

ورافقت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت قوات الأمن جسري الجمهورية والسنك وساحة الطيران بالكتل الكونكريتية.

وقالت شبكة الحرة الأميركية إن عدة طرق وتقاطعات في العاصمة أغلقت بعد أن سرت خطة أمنية لتأمين الجلسة من أي محاولة للتظاهر أو لاقتحام المجلس، مع انتشار كبير لأفراد من الجيش عند مداخل العاصمة التي خضعت هي الأخرى لتدقيق أمني شمل الداخلين إلى بغداد من سكان المحافظات.

(م ش)