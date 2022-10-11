البرلمان العراقي يجتمع الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الأول ستكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

ويأتي ذلك بعد أن قدم عشرات النواب طلباً موحداً لعقد جلسة انتخاب رئاسية خلال اليومين المقبلين، بحسب ما أعلن عنه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أمس الإثنين، الذي أوضح خلال الجلسة النيابية التي عقدت أمس، أن "طلباً موقعاً من 170 نائباً تضمن عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل"، بحسب الوكالة.

(د ع)