البرلمان العراقي يحذر من فساد وهدر للمال العام بسبب عقود شركات تركية

وعبّر عضو اللجنة، النائب أحمد الربيعي عن استغرابه من استمرار الحكومة العراقية في عقودها الكبرى مع شركات تركية، في حين يمكن استخدام الجانب الاقتصادي كورقة ضغط على النظام التركي لسحب جنوده من الأراضي العراقية وإطلاق كميات أكبر من المياه.

وعلق الربيعي حول تأهيل مطاري الموصل والأنبار من قبل شركات تركية بالقول" إنه يأتي في وقت لم تجف فيه دماءُ العراقيين التي سالت في أحد مصايف محافظة دهوك بإقليم كردستان، إثر قصف تركي".

وبحسب عضو لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي أحمد الربيعي، فإنه ينبغي على الحكومة العراقية استثمار أوراق القوة بالضغط على الجانب التركي، وعدم التفريط بمصالح العراقيين، والسيادة العراقية على حد قوله.

(سـ)