البرلمان العراقي يدين الهجمات التركية: انه انتهاك واضح لأمن العراق واستقراره

وذكر مكتب شاخوان عبدالله النائب الثاني البرلمان، أن “الأخير حضر اجتماع رئاسة مجلس النواب مع وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم للوزارة، الذي عقد اليوم في القاعة الدستورية وبحضور رؤساء الكتل واللجان النيابية وعدد من النواب”.

وشدد عبدالله بحسب البيان “على رفض العراق لأي اعتداء خارجي من قبل دول الجوار”، مؤكدا على موقف مجلس النواب والحكومة العراقية إعلان رفضه الرسمي لانتهاك السيادة واستخدام الأراضي العراقية لإجراء عمليات عسكرية على الشريط الحدودي من قبل تركيا، أو القصف الإيراني الصاروخي على محافظة هولير الذي أدين وبشدة وعلى المستوى الحكومي والسياسي والشعبي”.

وأضاف، أن “العراق دولة ذات سيادة وطنية، وليس هناك أية ذريعة أو مبرر لتجاوز دول الجوار على أراضينا وأجوائنا، واستمرار الخروقات هو انتهاك واضح لأمن واستقرار البلاد، وتداعياته ستكون سلبية على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجيران”.

المصدر: روج نيوز