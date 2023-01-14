أعد شركاء الحكومة كل من الحزب الاشتراكى الديمقراطى (SPD) وحزب الخضر الديمقراطي والحر الديمقراطى وأحزاب المعارضة فى الاتحاد المسيحي (CDU / CSU) مقترحاً شاملا حول هذه القضية وسوف يناقش في البرلمان يوم الخميس المقبل. كما أفادت المعلومات إن حزب اليسار والحزب البديل من اليمين المتطرف (AFD) قد يدعمان الاقتراح أيضاً.

في بداية الاقتراح، ذُكرت الكلمات التالية؛ “نحني رؤوسنا أمام ضحايا الإبادة الجماعية. وأكدوا أيضاً إنهم يريدون إبلاغ الرأي العام الألماني بوضع الإيزيديين والإبادة الجماعية التي نفذتها مرتزقة داعش.”

وقال قال النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديريا ترك ناشبور حول الموضوع: “من خلال الاعتراف بالإبادة الجماعية، نحاول أن نكون صوت الإيزيديين الأحياء ونريد دعم نضالهم التاريخي من أجل العدالة”.

ماذا حدث؟

في 3 أغسطس 2014 هاجمت مرتزقة داعش الإيزيديين في شنكال وقتلت 5000 إيزيدي بعد احتلال شنكال. وبسبب فشل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش العراقي في حماية المنطقة، تعرض الإيزيديون للإبادة ولا يزال العديد من النساء والأطفال الأيزيديين في أيدي مرتزقة داعش ولم يتم العثور على العديد من المقابر الجماعية حتى الآن. كما هجر الآلاف من الإيزيديين من أماكنهم وانتشروا في جميع أنحاء العالم.