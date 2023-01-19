البرلمان الألماني يعترف رسمياً بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون

اجتمع البرلمان الألماني اليوم، للتصويت على الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء الشعب الإيزيدي نتيجة هجمات مرتزقة داعش. ليختتم بالاعتراف رسمياً بالإبادة بأغلبية الأصوات؛ ليصبح عدد الدول التي اعترفت بها رسمياً 12 دولة.

وحضر اجتماع البرلمان أيضاً بعض الشخصيات الإيزيدية والأشخاص الذين تم تحريرهم من مرتزقة داعش. بعد الاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية للإيزيديين، صفق أعضاء البرلمان على هذا الاعتراف.

كان مرتزقة داعش قد هاجموا في 3 آب/أغسطس 2014 الإيزيديين في شنكال ما أسفر عن استشهاد 5000 إيزيدي بعد احتلال شنكال. وبسبب تخاذل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش العراقي في حماية المنطقة، تعرض الإيزيديون لمجازر شنيعة ولا يزال العديد من النساء والأطفال الإيزيديين في أيدي مرتزقة داعش كما لم يُعثر على العديد من المقابر الجماعية حتى الآن.

(ف)