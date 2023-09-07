أفاد المجلس الذي يتولى البرهان رئاسته، في بيان اليوم الخميس، بأن "البرهان توجّه صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية".

وأضاف المجلس في بيانه البرهان "سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

وغادر البرهان من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حالياً، مذ اندلعت المعارك في 15 نيسان بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع، فقد زار مصر في 29 آب، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، ثم زار الإثنين دولة جنوب السودان والتقى رئيسها سلفا كير.

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد؛ سعياً لإيجاد حلّ للصراع الذي تسبّب بمقتل نحو خمسة آلاف شخص وتهجير 4,8 ملايين، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وكانت وساطات سعودية أميركية أثمرت خلال الأشهر الماضية عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكنها لم تصمد. كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تثمر أيضاً.

ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني مرسوماً يقضي بحلّ قوات الدعم السريع.

(م ش)