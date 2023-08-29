البرهان يتوجّه إلى مصر للقاء السيسي

أفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان توجّه، اليوم، إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وهذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان، منذ بدء الاقتتال مع قوات الدعم السريع في 15 نيسان الماضي.

وكشف مصدر دبلوماسي مصري، لصحيفة العربي الجديد أن البرهان سيُستقبَل في مطار العلمين بمراسم رسمية، وفقاً للبروتوكول المعمول به في استقبال قادة ورؤساء الدول، حيث سيكون في استقباله بالمطار الرئيس المصري.

وأوضح الدبلوماسي أن البرهان سيتوجّه بعد زيارة مصر إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى الإمارات.

(م ش)