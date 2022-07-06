البرهان يصدر قراراً بإعفاء أعضاء المجلس من المدنيين

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً دستورياً بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين الآتية أسماؤهم: 1- مولانا رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، 2- مولانا يوسف جاد كريم محمد علي، 3- د. سلمى عبد الجبار المبارك، 4-د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، 5- الأستاذ أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم".

وكان البرهان أعلن يوم الإثنين أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حالياً وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

(م ش)