البنية التحتية المستهدفة من قبل الاحتلال التركي منذ ليل 19- 20 تشرين الثاني

نورد في هذا التقرير حصيلة هذه المنشآت والمرافق التي استهدفها الاحتلال التركي، منذ ليل 19- 20 تشرين الثاني الجاري، ولغاية أمس الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022.

ديرك

* قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي، في ليل 19 – 20 تشرين الثاني الجاري، محطة كراتشوك الرابعة في قرية تقل بقل، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وتتلقى هذه المحطة التغذية من منشأة الغاز في السويدية، وبدورها تغذي خطوط النفط ومجموعة قرى بالكهرباء.

* قصف الاحتلال التركي، أمس الأربعاء (23 تشرين الثاني) منشأة الغاز في قرية السويدية بريف ديرك، مما أدى إلى خروج عنفتين للغاز من أصل 3 عنفات، و5 عنفات للنفط من أصل 6 عن الخدمة، وبالتالي انقطاع الكهرباء عن مراكز نواحي كوجرات، ديرك، كركي لكي، جل آغا، تربه سبيه، وقامشلو، ومئات القرى التي تتبع لهذه المدن والنواحي.

أما عنفتي الغاز والنفط المتبقيتين تعرضتا للأضرار بالإضافة إلى أن طاقتهما الإنتاجية محدودة، تغذي المحطات الحيوية في منطقة ديرك.

* قصف الاحتلال التركي، أمس الأربعاء، محطة المياه بالقرب قرية شرك في منطقة كوجرات التابعة لديرك، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحطة.

تربه سبيه

شن جيش الاحتلال التركي قصفاً جوياً عنيفاً، أول أمس الثلاثاء (22 تشرين الجاري)، على موقع نفط كرداهول وليلان وحقل عودة في ناحية تربه سبيه

كما عاد وقصفها أمس الأربعاء بالإضافة إلى قصفه لمحطة تجميع النفط سعيدة، محطة زاربة، محطة كيل حسناك، محطة آل قوس، محطة معشوق، حقل عودة النفطي، موقع للنفط في المدخل الغربي للناحية، محطة كهرباء تربه سبيه، مما أدى إلى خروجها جميعاً عن الخدمة.

نجم عن القصف التركي لهذه المحطات دخان أسود وكثيف، تسبب بتلوث البيئة وأثر على مرضى الربو والأمراض التنفسية.

قامشلو

قصف الاحتلال التركي أمس الأربعاء، مؤسسة نوروز الاستهلاكية شمال شرق مدينة قامشلو، ومحيط مشفى جيان- كوفيد 19 على المحلق الشمالي في المدينة، مما تسبب بأضرار مادية لحقت بهما.

الدرباسية

قصف جيش الاحتلال التركي صوامع ضهر العرب في ريف ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، ليل 19- 20 تشرين الثاني الجاري، مما أدى إلى خروجها عن العمل.

وكانت الصوامع تحتوي على ما يقارب 1000 طن من الذرة الصفراء أثناء قصف الاحتلال التركي عليها، وذلك حسب ما أكده المركز الإعلامي لهيئة الاقتصاد على موقعهم الرسمي.

وتستوعب هذه الصوامع 8000 طن سواء أكان الحبوب أو المواد العلفية، وهي تابعة لهيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة.

كوباني

* قصف طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي، في ليل 19- 20 تشرين الثاني الجاري، مشفى كورونا في مدينة كوباني ودمرّه بشكل كامل.

* كما قصفت مدفعية الاحتلال التركي أول أمس الثلاثاء، المدرسة الأساسية والوحيدة في قرية كوران شرق مدينة كوباني بـ 20 كم؛ مما أدى إلى حرمان عشرات الطلبة من التعليم بعد دمار مدرستهم.

* قصفت المدفعية التركية أيضاً الثلاثاء، مستوصف قرية قرموغ شرق مدينة كوباني بـ 18 كم، والذي يخدم قرابة 10 قرى.

* استهدف الاحتلال التركي في اليوم نفسه، برج الاتصالات في قرية جيشان شرق مدينة كوباني مما إلى تدميره بشكلٍ شبه كامل ليخرج عن الخدمة جراء القصف التركي.

جرائم مدانة ومخالِفة للقانون الدولي الإنساني

في استهداف ممنهج تقصف دولة الاحتلال التركي البنية التحتية لشمال وشرق سوريا، من منشآت إنسانية ونقاط طبية، ومرافق خدمية وتعليمية ومواقع نفطية، لقطع سبل الحياة عن مواطني شمال وشرق سوريا وإلحاق الأضرار بالبيئة هناك.

ويصنف استهدف هذه المنشآت على أنه جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم مخالِفة للقانون الدولي الإنساني، ومدانة دولياً.

(كروب/ س ر)

ANHA