البنتاغون: مقتل متعاقد أميركي وإصابة 5 جنود في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان، الخميس، إن متعاقداً أميركياً قتل في سوريا بعد أن قصفت طائرة مسيّرة يشتبه بأنها تابعة لجماعة موالية لإيران، منشأة تأوي موظفين أميركيين في شمال شرق سوريا، بحسب شبكة سي إن إن الأميركية.

وأضاف البيان إن "5 من أفراد الخدمة الأميركية ومتعاقداً أميركياً آخر أصيبوا في الضربة".

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في البيان، إن الرئيس بايدن أذِن بشن غارة جوية دقيقة رداً على ذلك "في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف الوزير: "كما أوضح الرئيس بايدن، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائماً في الوقت والمكان الذي نختاره.. لن تضرب أي جماعة قواتنا وتفلت من العقاب".

(م ش)