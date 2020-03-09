البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين في شمال العراق

وأفادت قيادة القوات المشتركة لعملية "العزم الصلب"، التي ينفذها التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، في بيان نشرته اليوم: "قُتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية على أيدي قوات العدو أثناء تقديم المشورة ومرافقة قوات الأمن العراقية خلال مهمة للقضاء على معقل داعش الإرهابي في منطقة جلبية في شمال العراق يوم 8 مارس".

وأضاف البيان أنه لم يتم الكشف عن اسمي الجنديين إلى حين إشعار أقربائهما وفقاً لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، في يوم 9 كانون الأول من العام 2017 النصر على "داعش" في كافة أراضي بلاده، موكداً أن العمليات العسكرية ضد "الخلايا النائمة" للتنظيم ستسمر.

(آ س)