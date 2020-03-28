البنتاغون يؤكد استمرار العمليات العسكرية في الخارج

قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جون هايتن لمجموعة من الصحفيين بأنه "لا يوجد تأثير على العمليات والمهمات التي نُجريها حاليا في كل أنحاء العالم، وهي لا تزال تُنَفّذ وفقاً للقواعد ذاتها وللنموذج نفسه الذي كان معتمداً قبل شهر أو شهرين".

وأضاف: "نواصل التكيّف مع مختلف القيود، لكن الفيروس ليس له تأثير على هذه المهمات"، مؤكّدا أن عدد الجنود الأميركيين المصابون بالفيروس في الخارج "محدود جدا".

وكان البنتاغون أعلن الأربعاء أنه جمّد لمدة شهرين كل تنقلات العسكريين الأميركيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان: إن وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقلات كل موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوماً، مشيرة إلى أن التجميد يشمل أيضاً أفراد أسر هؤلاء الموظفين، إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.

(م ش)