البنتاغون ينشر قوات إضافية لمواجهة الاحتجاجات

وقال مسؤول أميركي رفيع، إن الحرس الوطني أعلن نقل عناصر إضافية لضبط الأمن في واشنطن.

في المقابل، أعلن رئيس بلدية نيويورك الثلاثاء أن حظر التجول الذي أعلن في المدينة بعد تظاهرات عنيفة وعمليات سرقة سيبقى سارياً حتى الأحد السابع من حزيران/يونيو.

وأوضح بيل دي بلاسيو أن حظر التجول سيسري اعتباراً من الثلاثاء من الساعة 20,00 حتى الساعة الخامسة صباحاً، بعدما كان تنفيذه يبدأ في الساعة 23,00.

هذا وأفادت السلطات الأميركية في وقت سابق اليوم، أن أربعة رجال شرطة أصيبوا بطلقات نارية بعد احتجاجات في سانت لويس، والتي بدأت سلمية الاثنين ثم تحولت للعنف خلال الليل، حيث حطم المتظاهرون نوافذ وسرقوا مقتنيات من شركات، وأشعلوا حرائق في وسط المدينة.

(ي ح)