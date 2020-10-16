البنتاغون يحذر تركيا: تشغيل منظومات إس ٤٠٠ يشعرنا بالقلق

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، مساء الجمعة: "نرفض شراء تركي هذه المنظومات ونشعر بقلق عميق من التقارير حول تشغيلها. لا يجب إدخالها في الخدمة".

وأضاف هوفمان: "هذا الإجراء محفوف بتداعيات وخيمة بالنسبة إلى العلاقات بيننا في مجال الأمن. لقد تم إبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35، ولا تزال منظومات إس-400 حاجزا أمام التقدم في مجالات أخرى للعلاقات الثنائية".

وأكدت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من الجمعة، أن الجيش التركي اختبر بنجاح منظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي التي اقتنتها من روسيا.

(ي ح)