البنتاغون يعلن مقتل متزعم مرتزقة داعش في ريف عفرين التي تحتلها تركيا

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن، لوكالة فرانس برس إن "ماهر العقال" قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

وكانت مصادر محلية أفادت لوكالنتا في وقت سابق اليوم، باستهداف طائرة مسيّرة مجهولة الهوية دراجة نارية في قرية خالطا التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة.

إلى ذلك نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن متزعم داعش "ماهر العقال" كان متواجداً في مناطق سريه كانيه وكري سبي المحتلة، وانتقل من هناك إلى منطقة عفرين عام 2020، بتسهيل من قادة مرتزقة "جيش الشرقية"، حيث كان قيادياً بارزاً في مرتزقة داعش أثناء سيطرتها على مدينة الرقة. وهو شقيق المرتزقة فايز العقال الذي شغل منصب أمير ما يسمى باللجنة المفوضة (إداراة الولايات) قبل مقتله في عملية مماثلة بمدينة الباب في حزيران عام 2020.

وباتت المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها مناطق آمنة لقادة مرتزقة داعش حيث قتل زعيمي داعش أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم القرشي بالقرب من نقاط الاحتلال التركي في إدلب بالإضافة إلى استهداف العشرات من قادة داعش في هذه المناطق.

(ي ح)