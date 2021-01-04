البنتاغون يعلن بقاء حاملة الطائرات في الخليج بسبب التهديدات الإيرانية

واعتبرت بعض التقارير أن هذا قرار بقاء حاملة الطائرات نيميتز جاء بسبب التهديدات الأخيرة من قبل إيران بعد مرور عام على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وفيما حلل أخرون بأنها مؤشر لخفض التصعيد بين الطرفين.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكرت هذا الأسبوع أن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.

فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز " عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة إلى "خفض التصعيد" موجّهة لطهران تجنبًا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في منصبه.

إلا إنه ظهر بيان معاكس من قبل كريستوفر ميلر، يوم أمس الأحد، قال فيه إنه " أمر حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتينية بعد التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس السابق ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين".

مشيرًا إلى أنه "ستبقى يو إس إس نيميتز الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية"

ويأتي هذا البيان بعد سنة على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

(ش م)