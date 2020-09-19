البنتاغون يعلن ارسال المزيد من قواته إلى سوريا

ونقلت شبكة " "nbcnews الأمريكية عن مسؤولين قولهم، إن الهدف من هذه القوات هو ثني الروس عن العبور إلى المنطقة الشرقية حيث تعمل الولايات المتحدة والتحالف وقوات سوريا الديمقراطية.

وسينشر البنتاغون عددًا صغيرًا من القوات الأمريكية في سوريا بعد سلسلة من المواجهات المتصاعدة بين الجيشين الأمريكي والروسي، وفقًا لثلاثة مسؤولين دفاعيين أمريكيين.

وقال المسؤولون إن القوات والمركبات ستكون بمثابة استعراض للوجود لثني الجيش الروسي عن العبور إلى المنطقة الأمنية الشرقية، حيث تعمل الولايات المتحدة والتحالف وقوات سوريا الديمقراطية.

وستتضمن القوات الإضافية ست مركبات برادلي القتالية وأقل من 100 جندي للعمل في شمال شرق سوريا على مدة تسعين يومًا.

وقال مسؤول أميركي: "هذه الإجراءات والتعزيزات هي إشارة واضحة لروسيا للالتزام بعمليات فك النزاع المتبادل، وبأن على روسيا والأطراف الأخرى تجنب الأعمال غير المهنية وغير الآمنة والاستفزازية في شمال شرق سوريا".

وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا مواجهات خفيفة بين قوات روسية وأمريكية، كما حاولت قوات حكومية سورية التعرض لدوريات أمريكية في المنطقة.

(م ش)