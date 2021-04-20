البنتاغون عن التعزيزات الروسية قرب أوكرانيا: مقلقة بشكل جدّي

ووصف المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، التعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، بأنها "مقلقة بشكل جدّي" مشيرًا إلى أنها أكبر مما كانت عليه عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

وفي حين حدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الإثنين، عدد الجنود الروس المحتشدين عند الحدود مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بأكثر من 150 ألفًا، إلا أن كيربي أحجم عن إعطاء رقم محدد واكتفى بقول: "لن أخوض في تحديد الأعداد أو تشكيلات القوات في ما خص التعزيزات الروسية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتابع كيربي قائلًا: "نستمر بمشاهدة هذه التعزيزات، وهي كما كانت في السابق مثار قلق جدّي بالنسبة إلينا"، لافتًا إلى أنها "لا تساعد على حفظ الأمن والاستقرار على طول الحدود مع أوكرانيا، وحتمًا ليس في القرم المحتلة".

وبيّن: "سمعنا الروس بالتأكيد يعلنون أن هذا كله يتعلق بالتدريب"، مشيرًا إلى أنه "ليس من الواضح لنا تمامًا أن هذا هو الهدف بالضبط".

وقتل جندي أوكراني وأصيب آخر في مواجهات مع "انفصاليين" مؤيدين للروس شرق أوكرانيا، حيث كثرت هذه الأحداث على خلفية تجدد التوترات مع موسكو حسب ما أعلن الجيش الأوكراني الإثنين.

(د ع)