يراقب وزير الدفاع لويد أوستن عن كثب الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، بينما تستعد قيادة البنتاغون الجديدة لمراجعة توزيع القوات في جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير لموقع المونيتور الأميركي.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي للصحفيين يوم الجمعة: "الأمر يتعلق بالتأكد من أن لدينا قدرة ردع قوية بما يكفي في الشرق الأوسط".

وقال كيربي: "على أساس يومي، فإنه يدور في ذهنه (أوستن) كثيرًا التأكد من أن لدينا القدرات الثابتة والقدرة على التناوب في المنطقة للتعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران".

ووفقًا للبنتاغون، فإن الولايات المتحدة لديها حاليًّا قرابة 2500 جندي في العراق، وقرابة 900 في سوريا و2500 إضافي في أفغانستان، ويتمركز الآلاف من القوات الأميركية الإضافية في قطر والبحرين والكويت، ومؤخرًا المملكة العربية السعودية، بينما تستمر الوحدات في الانتشار في كل دولة تقريبًا في المنطقة للتدريب المشترك.

وأضاف كيربي أن أوستن "مرتاح" للوجود العسكري الأميركي الحالي في الشرق الأوسط، وأن وزير الدفاع على "اتصال مستمر" بشأن الأمر مع قائد القوات الأميركية في المنطقة، الجنرال كينيث فرانك ماكنزي.

وأمر أوستن الذي قاد سابقًا القيادة المركزية خلال إدارة أوباما، بمراجعة شاملة لتوزيع القوات الأميركية في جميع أنحاء العالم، ويتوقع البنتاغون أن تكتمل المراجعة بحلول الصيف.

ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي أمر فيه الرئيس جو بايدن وزارة الدفاع بمراجعة استراتيجية أميركا الوطنية تجاه الصعود المتوقع للصين، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

وكان وزير الدفاع السابق مارك إسبر قد بدأ تقييمًا لموقف القوات الأميركية خلال فترة وجوده في منصبه قبل أن يطرده الرئيس السابق دونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ودفع هذا التقييم كبار الجنرالات المسؤولين في مناطق خارج آسيا للتأكيد علنًا على الأهمية الاستراتيجية لقياداتهم، وفي بعض الأحيان يسلطون الضوء على الاستثمارات الروسية والصينية والمبيعات العسكرية لحكومات في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

والقيادة المركزية، التي تمتد عبر الشرق الأوسط وتضم الآن إسرائيل، كانت متدفقة نسبيًّا بالموارد إلى حد كبير بسبب تركيز واشنطن على مدى عقدين من الزمن على الحروب في العراق وأفغانستان.

وتتطلع الآن الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى تعزيز دول شرق آسيا ضد الموقف الحازم للصين، حيث أصبح الاستثمار المطلوب للحفاظ على القوات العسكرية في الشرق الأوسط موضع تساؤل بشكل متزايد.

وفي السنوات الأخيرة، امتد الخلاف الداخلي بين الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الوجود العسكري في المنطقة إلى الساحة العامة من حين لآخر، قال ترامب مرارًا إنه يريد إنهاء "حروب أميركا التي لا نهاية لها" في الخارج، وهي عبارة نشرها أيضًا السكرتير الصحفي كيربي يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس الحالي لم يُظهر أي علامة على نيته سحب القوات فجأة من القواعد الأجنبية كما فعل ترامب.

وتواصل القوات الأميركية في العراق وسوريا، وعلى الرغم من وجودها اسميًّا تحت سلطة البعثة متعددة الجنسيات لسحق داعش، تقوم الولايات المتحدة ببعض النفوذ ضد الأنشطة والنفوذ الإيراني الموسع في المنطقة.

وقال كيربي يوم الجمعة: "نريد أن نرى إيران تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، لا توجد مشكلة في الشرق الأوسط يسهل حلها مع إيران المسلحة نوويًّا".

وناقش مسؤولو إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة ما إذا كان سيتم نقل قوات العمليات الخاصة الأميركية في الصومال أم لا، حيث ساعدوا الحكومة المركزية في مقديشو على توسيع نفوذها من خلال مطاردة حركة الشباب المحسوبة على تنظيم القاعدة.

وقبل أيام قليلة من تولي بايدن منصبه، أعلن الجيش أن القوات الأميركية انتهت من انسحابها من الصومال، وجاءت عملية "إعادة التنظيم" في أعقاب أمر صدر في اللحظة الأخيرة من فترة حكم ترامب، على الرغم من أن المراقبين حذروا من أن تحرير الضغط على حركة الشباب قد يأتي في وقت أكثر خطورة بالنسبة للديمقراطية الوليدة في شرق إفريقيا. في غضون ذلك، استمرت العمليات التي تقودها الولايات المتحدة في الصومال من قواعد في كينيا وجيبوتي المجاورتين.

وحتى الآن، لم تتخذ إدارة بايدن أي قرار بشأن مستويات القوات في أفغانستان، حيث تقول القيادة المركزية الأميركية إن الفرع المحلي لتنظيم داعش آخذ في الارتفاع مرة أخرى.

(م ش)