البلدية تطلق حملة نظافة في ناحية جل آغا

انطلقت صباح اليوم، حملة نظافة واسعة في ناحية جل آغا، بمشاركة نحو 100 من الإداريين وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والكومينات ومجلس عوائل الشهداء من أمام بلدية الناحية الواقعة وسط الناحية.

بدأ المشاركون، المرتدين كفوفاً وكمامات واقية، بتنظيف الطرق الرئيسة والفرعية وكراج الناحية ووضع الأوساخ في أكياس القمامة.

بصدد هذه الحملة، بيّن الإداري في لجنة الصحة بمجلس ناحية جل آغا، زبير عمر لوكالتنا، أن "الهدف من إطلاق هذه الحملة هو توعية المجتمع وترسيخ فكرة أن النظافة ثقافة، لتكون فكرة متوارثة للأجيال القادمة".

وأضاف زبير "قمنا قبل يومين، بتوزيع بروشورات على الأهالي وتعليقها على واجهات المحال التجارية كخطوة أولى قبل البدء بالحملة، وقد لاقت هذه الخطوة اهتماماً كبيراً من قبل الأهالي.

دعا زبير في ختام حديثه، الأهالي "إلى التقيد بالتعليمات التي أصدرتها الجهات المعنية، البلدية ولجنة الصحة، للحفاظ على بيئة نظيفة ـ لنا ولأجيالنا القادمة ـ وبيئة جميلة تجعل الحياة جميلة وصحة سليمة".

بدورها، أوضحت الرئيسة المشتركة لبلدية الناحية فريال قصوم، أن "إطلاق هذه الحملة، برعاية لجنة الصحة، جاء في إطار توعية وحث المجتمع والكومينات على ترسيخ فكرة النظافة".

وأشارت أنه "على الرغم من قيام بلدية الشعب بواجبها في تنظيف شوارع الناحية وأحيائها بشكل يومي، إلا أن إطلاق هذه الحملة خطوة لزيادة التوعية والمحافظة على نظافة البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى سكان الناحية".

واختتمت حديثها بالقول "إن بلدية الشعب في الناحية تأمل من الأهالي التعاون ومساعدة الجهات المعنية في حملات النظافة لتحقيق الأهداف المرجوة منها".

هذا ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة بشكل دائم، من خلال برنامج أسبوعي يتم تحديده مسبقاً.

وما لفت الانتباه في الحملة هو مشاركة الأهالي في الحملة، والمساهمة في نظافة أحيائهم وشوارعهم، حيث أعربت أفين عيسى، مواطنة من ناحية جل آغا، عن تقديرهم للجهات المعنية وجهودها المبذولة في تحسين الواقع الخدمي للناحية.

(ب ش/ ل م)

ANHA