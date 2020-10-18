البحرين وإسرائيل ستكملان مسار التطبيع عبر افتتاح سفارتين   

وقال مسؤول إسرائيلي من العاصمة البحرينية المنامة إن إسرائيل والبحرين ستتمكنان من افتتاح سفارتين، بمجرد توقيع بيان مشترك هو انطلاقة لـ "علاقات دبلوماسية كاملة".

وكان موقع اسرائيلي قد قال في وقت سابق إن البحرين وإسرائيل ستوقعان، الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر، بوساطة أمريكية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات، خلال لقاء يجمعهما في العاصمة البحرينية المنامة.

إلى هذا قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق: "انطلاقاً من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيداً لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل، في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعاً".

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا مع إسرائيل اتفاق سلام بشكلٍ رسمي في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(س ر)