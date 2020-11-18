البحرين تقدم طلباً لفتح سفارة في إسرائيل وتوافق على سفارة إسرائيلية في المنامة

وأكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة في إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة، وذلك خلال أول زيارة أجراها وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء.

وعلّق الزياني على الزيارة، خلال مؤتمر صحفي، قائلاً: "تعد هذه الزيارة خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين، بما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".

وأضاف: "هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا".

وشدد وزير خارجية البحرين على أن منطقة الشرق الأوسط "شهدت على مر العقود السابقة نزاعات وحالة دون عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع".

ولفت الزياني إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، "قبل الدعوة لزيارة البحرين"، مشيراً إلى أن الزيارة ستتم الشهر المقبل.

ومن جانبه، أكد أشكنازي أن إسرائيل "ستستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين".

ووقعت كل من البحرين والإمارات اتفاق سلام بشكلٍ رسمي مع إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووقعت البحرين وإسرائيل عدة اتفاقيات على الصعيد الاقتصادي الشهر الماضي برعاية وزير المالية الأمريكي، ستيف منوتشين.

(س ر)