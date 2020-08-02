البحرين تدين التصريحات العدائية التركية ضد الإمارات

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن "التصريحات الاستفزازية لوزير الدفاع التركي تجاه الإمارات تعتبر استفزازاً مرفوضاً يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية".

وأعربت البحرين عن تضامنها مع الإمارات، ووقوفها صفاً واحداً مع دولة الامارات، مؤكدة موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الاسلامي والتي تهدد الأمن العربي والإقليمي.

وكما اعتبرت الخارجية البحرينية تصريحات اكار تهديداً مستهجناً لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفعال في البناء في المجتمع الدولي.

وتعقيبا على ذلك، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده".

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".

وتابع: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

(م ش)