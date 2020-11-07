البحرية اليونانية تقترح شراء فرقاطات أمريكية

كجزء من التعاون الدفاعي والاستراتيجي الأوسع مع الولايات المتحدة الامريكية، اقترحت البحرية اليونانية الترويج لاتفاقية لشراء فرقاطات أمريكية قتالية سطحية متعددة المهام من نوع (MMSC) من أجل تجديد أسطولها.

ووفقًا للمعلومات الحصرية التي حصلت عليها صحيفة كاثيميريني اليونانية، يتماشى الاقتراح تمامًا مع الأهداف الاستراتيجية المعلنة للحكومة، بينما ينظر إليه أيضًا بشكل إيجابي من قبل الأمريكيين الذين يريدون توسيع بصمتهم الصناعية العسكرية في اليونان.

وتشتمل الاتفاقية الحكومية الدولية المقترحة على اقتراحها المركزي في حل شامل يتضمن توريد أربع فرقاطات MMSC، وتحديث أربع فرقاطات من نوع MEKO.

وتتصور الخطة بشكل أساسي إنشاء قوة بحرية بحلول عام 2030، والتي إذا تم دمجها بطائرات الهليكوبتر MH-60R المضادة للغواصات، سيكون لها اتجاه أمريكي بشكل أساسي.

(م ش)