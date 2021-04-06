البحرية الأميركية: مجموعة ضاربة دخلت بحر الصين الجنوبي

وقالت البحرية الأميركية، اليوم، إنّ مجموعة ثيودور روزفلت الضاربة (TRCSG)، وهي حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية، دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 نيسان/ أبريل، لإجراء عمليات روتينية، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت البحرية الأميركية أنّ هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها ((TRCSG بحر الصين الجنوبي، خلال انتشارها في عام 2021 في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة.

وقال قائد مجموعة كاريير سترايك التاسعة العميد البحري دوغ فيريسيمو: "إنّه لأمرٌ رائع أن أعود إلى بحر الصين الجنوبي لطمأنة حلفائنا وشركائنا أنّنا لا نزال ملتزمين بحرّية البحار، خلال فترة انتشار المجموعة الضاربة، أظهرنا التزامنا بالنظام القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال العمل مع أصدقائنا من كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والهند وماليزيا، نتطلع إلى مواصلة الإبحار مع كل من يتبنّى رؤيتنا الجماعية للأمن والاستقرار في واحدة من أهم المناطق في العالم".

(م ش)