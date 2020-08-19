البدء بتوزيع مازوت التدفئة على الأهالي في مقاطعة قامشلو

مع اقتراب حلول فصل الشتاء ولتوفير حاجة الأهالي من مادة المازوت الخاصة بالتدفئة، باشرت لجنة المحروقات وكومينات الأحياء والمجالس المحلية في مقاطعة قامشلو، اليوم، بعملية توزيع الدفعة الأولى والثانية على الأهالي في المدينة.

وقد خصص لكل عائلة 220 لترًا في كل دفعة، بسعر 77 ل.س للتر الواحد، كما يحق لكل أسرة استلام الدفعتين في آن واحد.

وعملية التوزيع تتم عن طريق دفاتر العائلة أو بطاقات تعريفية تسلم للكومينات، الإداري في لجنة محروقات قامشلو عبد السلام مرعي دعا الأهالي إلى التعاون مع الكومينات في الأحياء عبر تقديم دفاتر العائلة والبطاقات التعريفية لكي يتم توزيع الكمية اللازمة من المازوت لكل أسرة.

(س آ/ أ ب)

ANHA