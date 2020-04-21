البدء بتوزيع الدّفعة الأولى من السّلال الغذائيّة على المحتاجين في منبج

في ظلّ استمرار حظر التجوال الّذي تشهده عموم مناطق شمال وشرق سوريا عامّة ومدينة منبج كإجراء احترازي لتفادي ظهور فيروس كورنا، بادر شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة منبج وريفها بداية شهر نيسان الجاري بجمع تبرّعات من الأغنياء وميسوري الحال في المدينة لمساعدة الفقراء المعتمدين على أجور العمل اليوميّة في معيشتهم والّذين تضرّروا جرّاء حظر التجوال، ولاقت مبادرة العشائر قبول إيجابي إذ بلغ إجمالي المبلغ المجموع أكثر من 60 مليون ليرة سورية.

وأتى عمل الإدارة المدينة لاستكمال مبادرة العشائر، إذ بدأت منذ بداية الأسبوع الجاري بشراء الموادّ التموينية لتوزيعها على المحتاجين وفق قوائم أعدّتها لجان كانت قد أحصت سابقاً العوائل التي هي بأمسّ الحاجة لتقديم المساعدة لها في ظلّ حظر التجوال.

وبدأ اليوم توزيع أوّل دفعة من السلال الغذائية التي جمع ثمنها من خلال مبادرة العشائر في الأحياء الشرقية من المدينة، وتتضمّن كلّ سلّة غذائية (زيت نباتي، سكر، رز، برغل، معكرونة، عدس مجروش، شاي، دبس بندورة، جبنة معلّبة)، وتقدّر قيمة كلّ سلّة بـ25 ألف و500 ليرة سورية.

الجدير بالذّكر أنّ مبادرة العشائر مستمرّة، والمبلغ الإجمالي قابل للزيادة بحسب المتبرّعين حتّى انتهاء العمل بإجراء حظر التّجوال.

(كروب/إ)

ANHA