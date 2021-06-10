البدء بتصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

بدأت لجنة الامتحانات التابعة لهيئة التربية في إقليم الجزيرة بتصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية في الـ 6 من شهر حزيران الجاري فيما بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في الـ 6 من الشهر، حيث تم تخصيص 46 مركزاً امتحانياً في إقليم الجزيرة.

وبدأت لجنة الامتحانات منذ يوم أمس بتصحيح أوراق امتحانات مواد العلوم والجغرافية واللغة الكردية.

هذا وتنتهي امتحانات المرحلة الثانوية العلمية في الـ 27 من شهر حزيران، والأدبية في الـ 23، فيما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية في الـ 24 من شهر حزيران.

(ك)

ANHA