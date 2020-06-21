البدء بترسيم المركبات في إقليم الجزيرة وتخفيض الرسوم

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن توحيد قانون تسجيل المركبات في 8 حزيران 2020 في الإدارات السبع، بموجب قانون يحمل الرقم (4)؛ كما أعلنت الرئيسة المشتركة لمديرية المواصلات في إقليم الجزيرة ديلان جلال حسو عن البدء بترسيم المركبات بموجب القانون الجديد ابتداءً من 21 حزيران، بعد إيقاف عملية التسجيل لعدّة أشهر.

ويتضمن هذا القانون 14 مادة، وكشفت ديلان جلال حسو عن تخفيض رسوم تسجيل المركبات، وقالت: "سيتم العمل بقانون تسجيل المركبات الموحد، كما سيتم تخفيض رسوم التسجيل إلى 60 ألف ل.س كأقصى حد وإلغاء الضريبة".

وعملية تخفيض الرسوم وإلغاء الضريبة هي خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا.

هذا وقد كانت رسوم التسجيل تبدأ من 20 ألف ل.س كحد أدنى، وتصل إلى 175 ألف ل.س كحد أقصى، بحسب نوع وطراز المركبة، والآن لا يتجاوز الحد الأقصى 60 ألف ل.س.

وحددت مديرية المواصلات مدة 15 يومًا لإتمام الأوراق المطلوبة، ومدّة شهر لإخراج السيارات غير المطابقة للمواصفات، والتي تعاني من خلل فني من مناطق الإدارة الذاتية.

وحول طراز السيارات التي يحق لها الترسيم، بيّنت ديلان حسو أنه يحق ترسيم السيارات التي صُنعت عام 2000 فما فوق، وقالت: "يتم ترسيمها بحسب فئة المركبة إن كانت عمومية أو خصوصية، وذلك بالاعتماد على طراز ومواصفات المركبة".

(هـ ح- س ب/أ ب)

ANHA