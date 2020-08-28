البدء بتنفيذ المشاريع الخدمية للربع الثاني من العام الحالي في الرقة

توقفت الأعمال بعد انتشار فيروس كورونا، وكانت البلدية قد انشغلت بأعمال التعقيم والتنظيف واتخذت الإجراءات اللازمة بهدف منع تفشي فيروس كورونا.

ولكن بعد أن وضعت بعض الإجراءات اللازمة وشكلت خلية أزمة صحية كانت مهمتها الإشراف على تعقيم المؤسسات المدنية والشوارع وغيرها من الإجراءات الوقائية من أجل التقليل من خطر انتشار الفيروس، عادت البلدية إلى عملها وباشرت الورشات الخدمية بالعمل وفق الخطط المدروسة التي وضعتها قبل أشهر.

مشروع للإنارة على 5 مراحل

وكان ضمن هذه الخطط، استكمال تعبيد الطرق التي كانت قد طُرحت من قبل لجنة الإدارة المحلية والبلديات التابعة لمجلس الرقة المدني ومن ثم إنارة الشوارع الرئيسة في المدينة من قبل دائرة الإنارة، فقد قام مكتب الإنارة التابع لبلدية الشعب في الرقة بإطلاق المشروع منذ شهر، وكانت المرحلة الأولى بإطلاق 5 مراحل، وبالتنسيق مع لجنة الداخلية التابعة لمجلس الرقة المدني.

بدأت المرحلة الأولى من دوار الإطفائية مرورًا بشارع المنصور وصولًا إلى شارع سيف الدولة بمسافة تقدر 2 كم وقد بلغت عدد الأعمدة الكهربائية 30 عمودًا كهربائيًّا على الطريق العام، ومن ثم تم استكمال هذا المشروع في حي هشام بن عبد الملك بمسافة تقدر بـ 1كم، وبلغ عدد الأعمدة 15 عمودًا كهربائيًّا، بحيث تفصل ما بين كل عامود مسافة 30م.

وبعدها تم العمل على إنارة الجسر القديم من المدخل الجنوبي للمدينة إلى بداية القوس، والذي يعدّ مدخل المدينة، حيث تم وضع 45 عمودًا كهربائيًّا على الجانبين، بمسافة تقدر بـ 1كم، ليتم بعدها استكمال إنارة باقي الأحياء والشوارع الرئيسة ضمن الخطط المدروسة، ومنها (شارع الوادي – شارع 23 شباط –شارع تل أبيض – شارع المجمع).

مشروع تعبيد الطرق يدخل حيز التنفيذ

بعد الانتهاء من العمل على مجاري الصرف الصحي رأت لجنة الخدمات أن تقوم بتعبيد الطرق بعد إزالة الركام والاستفادة منها في توسيع الطرق، فباشرت بتعبيد الطرق تجنبًا لتجمع الأمطار في فصل الشتاء مما يسهل حركة المرور على السائقين.

كما باشرت بالعمل على فرش ودحل عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية بمادة الحجر المكسر، بالإضافة إلى منطقة الكورنيش والتي تُقدر مساحتها بـ 7كم بدءًا من المدخل الشرقي للمدينة الشرقي امتدادًا إلى سوق الحديد، والذي يعدّ حاليًّا طريقًا شبه مركزي، ويصنف من الدرجة الأولى بسبب الكثافة المرورية عليه، وهو شبه مدمر وبحاجة إلى ترميم كامل وتدخل من البلدية لإعادة تأهيله.

هذا وتم الانتهاء من تعبيد طريق مفرق الحصيوة الواقع في حي الدرعية والذي يقدر بمسافة 9كم، ومازال العمل مستمرًا في باقي الأحياء، التي تحتاج إلى ترميم كامل أو تعبيد طرقها بمد القميص الإسفلتي ضمن الإمكانات المتوفرة لدى اللجنة.

مشاريعنا هي لخدمة الأهالي

وللاطلاع أكثر على حيثيات هذه المشاريع تحدث الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة أحمد الإبراهيم عن كيفية إطلاق هذه المشاريع وقال:" أطلقت البلدية خلال عام 2020 المشروع الثاني للتزفيت ضمن مدينة الرقة، وترقيع مواقع متخربة في القميص الإسفلتي فيها، بالإضافة إلى عدة مشاريع إنارة في المدينة وأحيائها، مما يخلق جوًّا من الأمان لأهالي الرقة التي هي لخدمتهم، وكانت هذه المشاريع قد دُرست منذ أشهر قد البدء بتنفيذها ".

وعن الصعوبات والمعوقات التي تجدها البلدية ضمن العمل قال أحمد الإبراهيم: " مازلنا نعاني من سوء المواد الأولية في خلطة المجبول الإسفلتي وخاصة المواد البيتومينية الرابطة والأمسو زيرو، وإلى هذه اللحظة لم تحل هذه المشكلة، وخلال عام 2021 نستطيع الحصول على مصفاة تستطيع تكرير هذه المواد الأولية بالشكل الأنسب وفق المعايير العالمية، لكي نستطيع أن نقدم زفتًا مثاليًّا يخدم المدينة بشكل مستمر وبشكل مستدام.

ANHA