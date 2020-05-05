البدء بتنفيذ المشاريع الخدمية في مقاطعة قامشلو

تأخرت بلديات الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا في تنفيذ مشاريعها الخدمية، إثر جائحة كورونا التي اجتاحت معظم دول العالم، حيث اتخذت الإدارة الذاتية جملة من التدابير الاحترازية لتلافي انتشارها، ومنها فرض حالة حظر تجوال في المنطقة، ووضع كافة إمكاناتها في خدمة خلية الأزمة.

ومع بداية شهر أيار باشرت بعض البلديات في مقاطعة قامشلو بتنفيذ مشاريعها الخدمية للعام 2020، ومنها بلدية الشعب في ناحية تل حميس، حيث بدأت بتشييد قوس أمام مدخل الناحية، لإضفاء جمالية على الناحية.

وأوضح الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل حميس عبدالرحمن الهادي أن كلفة المشروع تٌقدر بـ 4 مليون و900 ألف، بالإضافة إلى أن نسبة الضم (التعويض) تقدر بـ10%.

ويتألف قوس مدخل الناحية من 3 أعمدة من الرخام، بارتفاع 6 أمتار، ومن المقرر الانتهاء من تشييده بشكل كامل في 15 يوماً.

(ش أ/ أ ب)

ANHA