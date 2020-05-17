البدء بتنفيذ المشاريع الخدمية في مدينة قامشلو

بدأت لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو بتنفيذ مشاريعها الخدمية في إطار الربع الثاني، والتي تتضمن تعبيد وترقيع الطرق، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وصيانة وترميم الجسور والعبّارات الواصلة بين النواحي والقرى، وتشجير مداخل المدن.

وبعد إتمام لجنة البيئة والبلديات في المقاطعة عملية صيانة وترميم جسر جودي في المدخل الشرقي لمدينة قامشلو، باشرت بتنظيف المنصفات من الحشائش الضارة، وتوزيع الأتربة على جانبي الجسر بشكلٍ متساوٍ، وزراعة الأشجار فيها لإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المدينة.

الإدارية في مديرية الحدائق العامة والبيئة هدية يوسف أوضحت لوكالتنا أنهم مستمرون في مشاريعهم الخدمية ضمن إطار الربع الثاني من أعمال لجنة البلديات والبيئة، وقالت: "بدأنا بترميم وصيانة جسر جودي منذ ما يقارب 15 يوماً، بالإضافة إلى توزيع الأتربة بشكلٍ متساوٍ وغرس ما يقارب 60 شجرة إلى الآن".

ونوهت هدية يوسف إلى أنهم سيباشرون بالعمل على دوار "ناف كري" الواقع في المدخل الغربي لمدينة قامشلو، بعد الانتهاء من جسر جودي بشكل كامل.

(ي م- م أ/أ ب)

ANHA