البدء بتعقيم الشوارع ضمن إقليم الجزيرة

تستمر فرق التعقيم التابعة لبلديات الشعب في حملة التعقيم ضمن المدن والأحياء، فبعد الانتهاء من حملة تعقيم المؤسسات والمرافق العامة، باشرت الفرق بتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية.

وباشرت هيئة الصحة شمال وشرق سوريا وبلديات الشعب بحملة تعقيم المؤسسات والمراكز العامة في 15 آذار لدرء ظهور فيروس كورونا ضمن المنطقة، كخطوة أولية، بمعقم بيو باك الذي من شأنه القضاء على البكتيريا.

وفي إطار المرحلة الثانية باشرت بعملية تعقيم الشوارع العامة والفرعية لدرء ظهور فيروس كورونا.

اليوم وفي ساعات الصباح الباكر خرجت فرق التعقيم إلى شوارع مدينة قامشلو بكامل لباسهم الوقائي، وبدأوا بتعقيم الشوارع، والأرصفة وأبواب المحال التجارية، كإجراء احترازي لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد، وللقضاء على البكتيريا والآفات الضارة، ومن المقرر أن تستمر حتى الانتهاء من كامل المدينة.

وناشد فرق التعقيم الأهالي بضرورة الالتزام بالمنازل والتقيد بقرار حظر التجوال، مؤكدين بأنهم يعملون ليلاً نهاراً لخدمة الأهالي.

(ي م- س ب/ أ ب)

ANHA