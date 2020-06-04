البدء بتأهيل طريق حيويّ يربط عين عيسى بـ 29 قرية

وبدأت اليوم لجنة الخدمات في بلدية الشّعب بعين عيسى بإعادة تأهيل طريق الهيشة عين عيسى والذي يعدّ طريقاً حيويّاً يربط الناحية بـ 29 قرية في الريف الشرقي الشمالي لها ( الهيشة والقرى التابعة لها).

ويستهدف التأهيل مسافة 8 كيلو متر تبدأ من الطريق الرئيسي (الرقة كري سبي/تل أبيض) وصولاً لقرية الحدريات، ولا يشمل مشروع التأهيل كامل الطريق والذي تبلغ مسافته 15 كيلو متر.

هذا ومنذ تحرير الناحية وبدء العمل الخدمي فيها بداية العام 2017 اتّبعت لها إدارياً ثلاث بلدات وهي " الهيشة، العلي باجلية، أبو خرزة" احتُلّت منها بلدتان بعد العدوان التركي الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وبعد توقّف دام لأكثر من شهرين عن الأعمال الخدمية الرئيسية في الناحية وريفها فترة الحظر الذي أوعزت به الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منعاً لظهور فيروس كورونا وتفشّيه في مناطقها، باشرت اللجان الخدمية بإنجاز أعمالها التي من شانها تخفيف العبء على الأهالي.

وبهذا الصدد يقول المشرف الفنّي على تأهيل الطريق مصطفى بوزو: "وضعنا خطّة لتأهيل الطريق منذ نهاية الشهر الثاني، ولكن اضطررنا لتأجيل العمل بعد إعلان الحظر من قبل الإدارة الذاتية".

وبيّن أنّ "التأهيل سيمرّ بمرحلتين في الوقت الحالي، وهي الحراثة، وتمديد البقايا المحسنة"، منوّهاً إلى أنّه إذا تمّ رفدهم بميزانية لتزفيت الطرق سيكون هذا الطريق من أولوياتهم.

ولفت بوزو إلى أنّ "العمل على الطريق يتم بإشراف وعمل من البلدية، وهي متكفّلة بكافّة أعمال ترميمه من آليات ومواد أي برسم الأمانة، ورسم الأمانة يكون بالقيام بالإشراف وكافّة متطلبات العمل دون التعاقد مع متعهد أو وضع ميزانية محددة لكون الأعمال تنفّذ من ضمن الميزانية السنوية للبلدية".

هذا واضطرّ أهالي الهيشة وقراها لسلوك طرق موازية للطريق للوصول إلى الناحية طيلة الفترة السابقة، وذلك بسبب كثرة حفره ورداءة الإسفلت المستخدم فيه.

وبهذا الخصوص شكر المواطن قيس الذياب من بلدة الهيشة اللجان الخدمية في عين عيسى لبدئهم بتأهيل الطريق الذي يعانون عند المسير عليه، وتسبّبه بكثير من الأعطال لآلياتهم نتيجة كثرة الحفر فيه.

(ج)

ANHA