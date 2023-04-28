البدء بصيانة الحصادات لاستقبال موسم الحصاد

مع اقتراب موعد حصاد الموسم الزراعي في شمال وشرق سوريا، بدأ أصحاب الحصادات بصيانة وتجهيز آلياتهم الزراعية وتأمين اليد العاملة كالعتالة والخياطين والسائقين للعمل عليها أثناء الموسم. لا سيما بعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة مقارنة مع الأعوام الأخيرة.

ويجري أصحاب الحصادات الزراعية الصيانة الدورية السنوية لحصاداتهم من أجل استقبال موسم الحصاد الذي سيبدأ في النصف الثاني من شهر أيار/مايو المقبل بحصاد العدس والشعير وانتهاءً بحصد القمح.

وتشمل عملية الصيانة "تشحيم القطع الميكانيكية، تصليح أعطال المحركات، تأمين قطع التبديل، واستبدال المعطل".

عثمان حج سليمان مواطن في العقد السادس من عمره، صاحب حصادة ويعمل مصلحاً لها في الحسكة، قال لوكالتنا: "بدأنا بتصليح الحصادات استعداداً لموسم الحصاد، لكن في كل عام ترتفع الأسعار بدءاً من ارتفاع سعر الدولار وأجور العاملين والمواد الغذائية، إلا أن أجور عمل الحصادات باق كما هو".

وطالب الإدارة الذاتية بتحديد أجور عمل الحصادات، وقال: "يتطلب من الجهات المعنية تحديد أجور عمل الحصادات من قبل مختصين في هذا المجال، بحيث يتساوى أصحاب الحصادات والمزارعين بنفس الربح والخسارة".

كما طالبها بتوفير مادة المازوت وبنوعية جيدة، قبل البدء بموسم الحصاد لتفادي العراقيل أثناء موسم حصاد العام.

(م ح)

ANHA