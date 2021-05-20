البدء بسلسلة فعاليات في كوباني دعمًا لمقاومة الكريلا

وجاءت المظاهرة التي نظمها مجلس ناحية شيران تضامنًا مع المقاومة التي تبديها قوات الدفاع في مناطق الدفاع المشروع مديا منذ الـ 23 من نيسان/ أبريل المنصرم.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام مجلس ناحية شيران العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في مقاطعة كوباني، حاملين شعارات "تحيا مقاومة الأحرار الثلاثة"، "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا"، "هؤلاء محاربو الحرية والشرف".

وتوقفت المظاهرة عند تقاطع طريق شيران تل حاجب، وهناك ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية شيران لطفية سليمان، وقالت "نحيي مقاومة الكريلا في هذا الشهر الفضيل شهر أيار شهر الشهداء، ونقول لهم إننا معكم في وجه هذه المؤامرة الدولية التي ينفذها جيش دولة الاحتلال التركية على جبال كردستان، وهذه المؤامرة ليست عليكم فقط بل على كل بقعة جغرافية يسكن فيها الكرد".

وأضافت لطفية "نقول لدولة الاحتلال التركية ولكل الدول التي تقف معها لنفي الكرد من الوجود إن إرادتنا قوية، وسنقف في وجه مؤامرتكم المعلنة ضد الكريلا والشعب الكردي، وكذلك نقول لعائلة البارزاني لولا الكريلا لن يبقى لكم وجود في إقليم كردستان".

وانتهت المظاهرة على وقع هتافات "تحيا مقاومة الكريلا الموت للخونة".

والجدير بالذكر أن هذه المظاهرة تندرج ضمن سلسلة فعاليات ستقام في مدينة كوباني وريفها دعمًا لمقاومة الكريلا، وستشهد ناحية القناية يوم السبت المقبل مظاهرة مماثلة وفي اليوم التالي ستقام مظاهرة أخرى في ناحية صرين.

(ن ك/ج)

ANHA