البدء بمشاريع خدمية في حلب وتل حميس وإصدار قرار يخص لحم الفروج

وتسعى بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وضمن خطتها في الربع الثاني من العام الحالي إلى القيام بأعمال تخدم المواطنين في الحي.

وفي إطار مشاريعها رممت ورش البلدية عدة طرق ضمن الحيين، بينما تم تعبيد عدة طرق أخرى بالمجبول الزفتي.

واستكمالًا لتقديم الخدمات، تنشئ بلدية الشعب كراجًا جديدًا في الحي، وتقول الرئيسة المشتركة للبلدية روشين موسى "هدفنا من إنشاء كراج جديد تحديد التسعيرة المناسبة للركاب من حلب إلى مناطق الشهباء، وتحديد سرافيس للنقل الداخلي في الحي بأسعار رمزية، لأن أصحاب بعض سيارات الأجرة يقومون باستحكام الأهالي".

منع دخول لحم الفروج إلى الحي

هذا وضبطت لجنة حماية المستهلك ضمن جولاتها في الأسواق بالتنسيق مع المجلس الصحي في حي الشيخ مقصود كمية كبيرة من لحم الفروج" المجمد" الفاسد، لتصدر اللجنة فيما بعد قرارًا بمنع إدخال لحم الفروج المجمد من خارج الحي حفاظًا على صحة المواطنين.

وبدورها أشارت روشين موسى "بعد تطبيق قانون القصير على سوريا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، قمنا بتحديد أسعار المواد الغذائية، وسيتم وضع أسعار على الأصناف التي تباع في الأسواق والمحال لإيقاف جشع بعض التجار ومنع استغلال المستهلك".

تل حميس

تواصل بلدية الشعب في ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو على تنفيذ مشاريعها الخدمية خلال عام الـ 2020، وبدأت بتعبيد الشارع الرئيس للناحية، بهدف تطوير وتحسين الوضع الخدمي للناحية، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية اليوم.

وأوضح الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل حميس عبدالرحمن الهادي أن كمية المجبول الزفتي هي 412 م3، وقدمت جمعية خير 306 م3، واستكملت شركة زاغروس للإنشاءات الكمية المتبقية.

وأوضح الهادي أن المشروع نُفذ في الـ 23 من شهر حزيران المنصرم.

(كروب/سـ)

ANHA