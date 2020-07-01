البدء بجني محصول البطاطا في مقاطعة الشهباء

وتعد مقاطعة الشهباء من المناطق السورية التي تشتهر بزارعة البطاطا، بأصنافها المختلفة، فيما تعمل لجنة الزراعة في المقاطعة على دعم المزارعين بكافة السبل لإنجاح المواسم، وتوفير الأسمدة لهم.

وتعد أصناف "أريزونا، سنرجي و فبلا"، الأكثر زراعة في مقاطعة الشهباء، لتأقلمها الجيد مع تربة وبيئة المنطقة.

وبدأ المزارعون بجني محصولهم للموسم الحالي، وبحسب لجنة الزراعة، فقد وصلت المساحة المزروعة من قبلهم إلى 21 هكتارًا، فيما بلغت المساحة المزروعة من قبل مزارعي عفرين والشهباء أكثر من 500 هكتار.

في حين يصل إنتاج الهكتار الواحد بحسب مزارعي المنطقة هذا العام إلى ما بين 40 و 60 طن.

ويتوجه المزارعون وعمال لجنة الزراعة إلى الحقول في ساعات الصباح الباكر لجني محصول البطاطا، ثم ادخارها في المستودعات.

هذا ويوزع قسم من المحصول على مُهجّري عفرين، عبر الكومينات، فيما تقوم لجنة الزراعة بحفظ البطاطا في البرادات الخاصة في درجة حرارة أقل من 8 درجة مئوية، ومعدومة الإضاءة.

وقد واجه المزارعون خلال هذا العام صعوبات نتيجة غلاء سعر السماد، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، بعد فرض قانون قيصر على سوريا، وغلاء الأدوية الزراعية والمستلزمات التي تساعد في نضج البطاطا وفرض الحكومة السورية الحصار على المقاطعة.

ANHA