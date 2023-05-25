البدء بحصاد محصول الشعير في إقليم الجزيرة

شهد العام الحالي، هطولات مطرية جيدة، ساهمت بوفرة المحاصيل الزراعية بشقيها البعلي والمروي في معظم مناطق شمال وشرق سوريا بعد عامين من الجفاف اجتاح المنطقة.

وباشر اليوم، مزارعو إقليم الجزيرة بحصد محصول الشعير، وسط جواً من الفرح والسعادة، ومن المقرر أن يبدأ حصاد القمح في الأيام القادمة.

وسعرت الإدارة الذاتية شراء الطن الواحد من الشعير بـ 350 دولار والقمح بـ430 دولار، وجهزت 28 مركز لاستقبال محصول القمح موزعة على كافة جغرافية شمال وشرق سوريا، ويتوقع أن يصل إنتاج المنطقة إلى مليون طن من القمح.

(خ ع/آ)

ANHA