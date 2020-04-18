البدء بحملة لتعقيم وتنظيف حيي جودي وجمعاية في قامشلو

بعد اتخاذ الإدارة الذاتية الإجراءات الوقائية من خلال إعلان حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا بتاريخ 23 آذار، لمنع انتشار الفيروس في مناطقها، تواصل بلدية الشعب وفرق التعقيم في المدينة عملها بتنظيف وتعقيم كافة المراكز والمؤسسات المدنية والمرافق العامة في المدينة.

حيث خرج صباح اليوم عمال النظافة وفرق التعقيم في بلدية الشعب إلى الأحياء الشرقية ( حي جودي وجمعاية)، لتنظيف الشارع الرئيسي لحي جودي وترحيل بقايا ومخلفات خانات المواشي في حي جمعاية، وتعقيمها بمعقم بيو باك للقضاء على البكتريا والآفات الضارة.

وفي هذا الصدد أشار الرئيس المشترك للجنة بلديات في مقاطعة قامشلو مسعود يوسف، إلى أن عملهم متواصل خلال حملتهم بتنظيف وتعقيم المرافق العامة والأرصفة وأبواب المحال التجارية في المدينة، لمواجهة فيروس كورونا الذي بات وباءاً عالمياً ومنع ظهوره في المنطقة.

كما أشار مسعود إلى رش المبيدات الحشرية في خانات المواشي في المنطقة، لمنع انتشار مرض اللشمانيا مع قدوم فصل الصيف.

مسعود ناشد في نهاية حديثه كافة الأهالي لمساعدتهم من خلال عدم رمي مخلفاتهم بشكل عشوائي، ووضعها في المكبات المخصصة.

والجدير بالذكر أن هيئة الصحة شمال وشرق سوريا وبلديات الشعب باشرت بحملة تعقيم المؤسسات والمراكز العامة في 15 آذار، كخطوة، لدرء ظهور فيروس كورونا في المنطقة.

(ب ر- س ب/سـ)

ANHA