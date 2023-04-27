البدء بغرس شتل الخضروات في الأرض الدائمة

في كل عام، ومع نهاية شهر نيسان، يبدأ مزارعو الخضروات وأهالي الأرياف في شمال وشرق سوريا بزراعة شتل الخضروات الصيفية في الأراضي الدائمة بعد نقلها من البيوت البلاستيكية.

وعادة ما تزرع في المنطقة شتل "البندورة والباذنجان والفليفلة والكوسا..."، وتعتمد العديد من الأسر في القرى عليها كمصدر رئيس للحصول على الخضروات الصيفية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتسهم أيضاً الخضروات التي تزرع في المنطقة في تخفيض أسعارها في الأسواق والاستغناء عن استيرادها.

وتشتهر المناطق الواقعة على ضفة نهر الفرات ومقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة وناحية قناية في مقاطعة كوباني بزراعة الخضروات في مساحات واسعة لخصوبة تربتها ووفرة المياه الجوفية فيها.

المزارع مهند عزيز من ناحية قناية في ريف مقاطعة كوباني، أشار إلى أنهم يغرسون في هذه الأيام شتل البندورة والباذنجان والفلفل الأحمر في الأرض.

عزيز طالب بتقديم الدعم لهذا القطاع من الزراعة، واقترح تأسيس سوق خاصة للخضروات المحلية التي يقوم الأهالي بزراعتها في المساحات المتوفرة لديهم والتي تزيد عن حاجتهم، للحد من استحكام التجار وبيعها بأسعار مناسبة.

هذا ويحصل المزارعون والأهالي على شتل الخضروات بعد زراعة البذور في البيوت البلاستيكية المخصصة لها خلال شهر شباط، لتوفر الدفء للبذرة وحمايتها من الصقيع والأمطار القوية، وبعد نموها بشكل جيد يقوم المزارعون بنقلها إلى الأرض التي خصصت للزراعة.

(ن ك/سـ)

ANHA