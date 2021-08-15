البدء بضح المياه باتجاه محطة العزيزية في الحسكة عبر مشروع استجرار مياه الفرات

من المتوقع وصول المياه الى محطة العزيزية في الحسكة، مساء اليوم، حسب الإداري في محطة الـ 47 سليمان الخليل، الذي أشار في لقاء مع وكالتنا: إلى أن محطة الـ 47 هي نقطة الارتكاز التي تصل بين مشروع استجرار مياه الفرات ومحطة تحلية العزيزية في الحسكة، حيث إن المشروع يبدأ من محطة الصور والعلوة، ثم الـ 47، وهذه المحطة هي من ستقوم بتزويد الحسكة بالكمية المائية المطلوبة.

وأضاف الخليل أن مشروع استجرار مياه الفرات تم إنجازه بشكل كامل وهو في طور الاستثمار في الوقت الحالي، حيث إن المياه الواردة وصلت إلى المحطة منذ 3 أيام، وعلى إثرها تم الضغط باتجاه الحسكة، حيث وصلت المياه إلى العريشة. إلا أن كسراً مفاجئاً بين محطة الـ 47 والعلوة أعاق العمل، واضطررنا إلى التوقف لتصليح العطل ومعالجة المشكلة.

ونوّه إلى أنه من المتوقع وصول المياه إلى محطة العزيزية في الحسكة مساء اليوم، وبكمية تقدر بـ 15000 متر مكعب، ثم تصفيتها وتنقيتها وضخها إلى الأحياء في مدينة الحسكة، مؤكداً أن هذه الكمية تشكل20% من حاجة المدينة.

وفي السياق، أكد الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الجنوبية، حسام العلي، أن خط المشروع شهد تعديات كبيرة من قبل الأهالي في نواحي الصور ومركدة، وهذا ما أخّر المشروع إلى الآن، حيث قامت المجالس المحلية بالتنسيق مع هيئة البلديات وقوى الأمن الداخلي بحملة على هذه التجاوزات خلال العشرة أيام الماضية، وقد أثمرت الحملة، بعد تفهم الأهالي أهمية المشروع وضرورته في ظل القطع المتكرر لمياه علوك من قبل دولة الاحتلال التركي.

وأشار العلي إلى أن حجم التجاوزات من قبل الأهالي كان كبيراً، بالإضافة إلى عدة كسور قامت الورش الخاصة بإصلاحها، ومن المتوقع اليوم، أن تصل المياه إلى محطة العزيزية في الحسكة.

(سـ)