البدء بأولى مراحل صيانة  الطريق الواصل بين عامودا والحسكة

يعاني سائقو المنطقة، منذ فترة طويلة، من رداءة وتهالك بنية الطريق الواصل بين ناحية عامودا ومدينة الحسكة، لذا باشرت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بإجراء عملية صيانة وترميم جزء من الطريق البالغ طوله 34 كلم، وبعرض 7 م، والممتد من الدوار الغربي في ناحية عامودا إلى الطريق الدولي حتى مفرق حطين.

والمشروع هو عبارة عن قميص أسفلتي يتضمن قشط طبقة من الأسفلت ليتم بعد ذلك رش طبقة لاصق بين الأسفلت المقشور، ثم وضع القميص الأسفلتي الجديد وتعديل الأكتاف بمادة الحجر المكسر ورشها بالبيتومين السائل لتثبيتها".

المهندسة في المكتب الفني في هيئة الإدارة المحلية لإقليم الجزيرة نيفين سعيد أوضحت لوكالتنا آلية العمل، وبيّنت: "في البداية نقوم بقشط الطريق، ومن ثم البدء بعملية التنظيف ورش مادة الزيرو، وفي الخطوة النهائية يتم وضع مادة القميص الإسفلتي".:

وحول أسباب تأخر صيانة الطريق رغم شكاوى الأهالي المتكررة، بيّنت نيفين سعيد: "كان علينا البدء بالعمل منذ فترة، ونتيجة عدم توفر مادة البيتومين (الإسفلت) بجودة جيدة تم تأجيل المشروع، إلى حين تأمين المادة المطابقة للمواصفات القياسية السورية".

وخُصصت كمية تقدر بحوالي 17 ألف م2 من الإسفلت للطريق قابلة للزيادة بحوالي 25%، وبحسب نيفين سعيد، فإنه من المقرر الانتهاء من عملية الصيانة في غضون 90 يومًا نظرًا لطول الطريق.

(س آ/أ ب)

ANHA