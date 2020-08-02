البدء بعملية تنظيف وتعقيم شوارع قامشلو

تسعى خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا وبشكل خاص في إقليم الجزيرة، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة وبشكل خاص بعد تسجيل 23 إصابة مؤخراً. كما وناشدت الأهالي بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المحيطين بيهم.

اليوم، وضمن التدابير المتخذة باشرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو بحملة تنظيف الشوارع الرئيسية في مدينة قامشلو، وذلك بالتعاون مع فرق الإطفاء. حيث سيتم تنظيف شارع الوحدة، شارع القوتلي، السياحي، شارع الرئيسي على طريق عامودا، ومن دوار السوني إلى دوار عنترية، وأربع شوارع، وشارع البلدية الواقع وسط سوق المدينة.

الإداري في قسم النظافة في بلدية الشعب دجوار بيزي أوضح بأن خلية الأزمة وضعت برنامجاً يتضمن تنظيف وتعقيم الشوارع بعد إنجاز عملية التنظيف.

ووصلت عدد الإصابة في شمال وشرق سوريا حتى الآن 25 إصابة بفيروس كورونا، تماثلت إثنين منهما للشفاء.

(ل م- س ب/أ ب)

ANHA