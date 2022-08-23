البدء بالمشروع الأضخم لإنشاء طريق بين ديرك وقامشلو

يهدف هذا المشروع لتخفيف الازدحام الذي ولَّد اختناقاً مرورياً على أوتستراد ديرك – قامشلو، إذ ستُنشئ هيئة الإدارات المحلية والبيئة طريقاً جديداً على امتداد مدن وبلدات خط مدينتي ديرك وقامشلو، بطول ١٠٠ كم.

تأتي أهمية الطريق من كونه يصل معبر سيمالكا بمناطق الجزيرة ويخدم أكثر من ٥٠٠ قرية وبلدة شمال وجنوب الطريق، ما خلا المدن الرئيسة ديرك، كركي لكي، ترب سبيه، جل آغا، قامشلو.

يندرج مشروع إنشاء طريق ديرك – قامشلو ضمن خطة هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لاستحداث وتأهيل الطرق المركزية في شمال وشرق سوريا؛ لتخفيف العبء عن بلديات الشعب كي تتفرغ لخدمات المدن والبلدات.

وتخطط الدائرة الفنيّة لزيادة عدد الورشات العاملة لاحقاً بالتتابع لتبدأ العمل في عدة مناطق.

مدير المشروع المهندس كاوا علي قال إن مشروع طريق ديرك- قامشلو هو المشروع الأضخم للطرقات هذا العام في شمال وشرق سوريا، وهدف الإدارة المحلية تخفيف الضغط على البلديات والبدء بإنشاء الطرق المركزية واستحداثها وتأهيلها لكي تستطيع البلديات التفرغ والعمل للمدن والبلدات.

حول أهمية المشروع قال المهندس كاوا علي "إن الهدف منه ربط معبر سيمالكا مع مدن إقليم الجزيرة وباقي مناطق شمال وشرق سوريا، كما أن الطريق تعرض للتلف نتيجة الحمولات المرورية الهائلة وكثافة الحمولة من الشاحنات الكبيرة التي ضرت بالطريق العام الواصل بين قامشلو وديرك".

بحسب علي فإن ورشة واحدة تعمل على المشروع حالياً على أن يتم تشكيل ورش جديدة في قامشلو وتربه سبيه وكركي لكي.

بدوره قال المهندس الجيولوجي داوود شيخموس إن هذا المشروع سينفذ وفق مواصفات عالية، وأنه يتطلب عملاً مكثفاً.

وقال شيخموس "إن هذا الطريق سيضاهي طريق M4 من حيث المواصفات الفنية، وجميع المواد التي تدخل في المشروع من المنطقة ولم يستورد أي مادة من الخارج، وسيتم إجراء اختبارات لمطابقتها للمواصفات المطلوبة".

وقال شيخموس سيتم اختبار كل طابق لجسم الطريق في المخبر وسنعتمد على المواصفات الفنية المعتمدة في المشروع، وأشار إلى أنهم بصدد افتتاح مخبر حقل في المشروع لنتمكن من ضبط المواد حسب المواصفات الفنية، لفحص كامل طبقات الأرض وفحص جسم الأرض والأساس لطبقة المجبول الاسفلتي"

من جانبه قال مهندس الطرق خالد ياسين "إن هذا الطريق هو فرع جديد وليس توسيع الطريق. هذا المشروع سيخدم 500 قرية ويعتبر طريق استراتيجي يربط معبر سيمالكا بجميع مدن وبلدات إقليم الجزيرة.

هذا وباشرت الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ ساعات الصباح، بالعمل على المشروع الأضخم للطرقات في شمال وشرق سوريا اعتباراً من مدينة ديرك.

(ع-ع/ك)

ANHA