البعثة الأممية في ليبيا تدعو إلى حوار سياسي وتحقيق فوري في استهداف المتظاهرين

وأوضحت أن "الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلاد".

وشددت البعثة على أنه "قد حان الوقت لكي ينخرط القادة الليبيون في حوار سياسي شامل، كما كان قد أعلن في الأسبوع الماضي".

وفي وقتٍ سابق، قال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا على تويتر إن الوزارة "تحمي حق التظاهر وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو تهديد أمن الدولة"، وأضاف: "نحترم التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ونرفض الفوضى التي لن تتيح إلا الفوضى".

وتابع: "المندسون ليسوا المتظاهرين، بل الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن، وهم مجموعة خارجة عن القانون، أطلقت النار"، مشيرًا إلى أن "نتائج التحقيقات ستحال لرئاسة الحكومة والنيابة العامة".

وأفادت مصادر بتواصل التظاهرات وإحراق الإطارات وإغلاق الطرق في العاصمة طرابلس، ليل الأحد، فيما نفذت مجموعات الوفاق حملة اعتقالات واسعة في أحياء العاصمة ضد المتظاهرين الذين يطالبون برحيل السراج وحكومة الوفاق.

وأفاد شهود عيان أن مرتزقة تدعمهم تركيا أطلقوا النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس، وأن تشكيلات "الصمود" اقتحمت مدينة الأصابعة وتنفذ حملة اعتقالات.

وشهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن، الأحد، احتجاجات شعبية غاضبة تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية للمواطن وبالفساد.

من جهتها كانت البعثة الأممية في ليبيا دعت إلى وقف التصعيد في طرابلس، وطالبت بحرية الحركة والسماح بالوصول للمرافق الصحية.

وبدورها دعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، حكومة الوفاق إلى وقف القوة ضد المتظاهرين، معتبرة إطلاق النار على المتظاهرين جريمة.

ويذكر أن المظاهرات اندلعت، مؤخرًا خلال الشهر الجاري، في عدة مدن غرب ليبيا، منها صبراتة والزاوية وصرمان، احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار ونقص فرص العمل.

(ش ع)